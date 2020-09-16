Возле Офиса президента Украины состоялся Всеукраинский протест предпринимателей # SaveФОП.
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Как передает корреспондент УНИАН, около тысячи малых предпринимателей пришли на улицу Банковую.
Они требовали принять законопроект № 3853-1 (2) и законопроект № 3993, направленные на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности. Большинство участников акции держали в руках желтые карточки наподобие тех, которые показывает судья футболистам на матчах. Так митингующие призвали главу государства услышать их требования.
Акция продолжалась около 20 минут, после чего ее участники отправились к Верховной Раде. Организатор мероприятия - движение «SaveФОП!».
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