В Зоне отчуждения и Житомирской области продолжают тлеть леса

Пожар в Олевском районе на территории Полесского природного заповедника, о котором стало известно 28 апреля, до сих пор ликвидируется.

По состоянию на 7:00 29 апреля в лесах Чернобыльской зоны спасатели тушат отдельные очаги тления пеньков, остатков древесины и торфяника.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Для обустройства противопожарных разрывов привлечено тяжелую инженерную технику ГСЧС и дополнительно 3 шляхопрокладачі Вооруженных Сил Украины.

Читайте такжеВ ГСЧС отчитались о локализации пожара в Чернобыльской зоне

Инженерной техникой создано 1 тыс. 30 км минерализованных полос. К тушению привлечены 590 человек и 150 единиц техники, из них от ГСЧС 487 членов личного состава и 110 единиц техники, в том числе 2 вертолета, которыми 28 апреля осуществлено 52 сбросы - 104 т воды (с начала работ совершено 2 тыс. 312 сбросов – 5 тыс. 294 т воды).

Тем временем в Житомирской области пожары в лесах Овручского района и Белокоровицкого и Олевского лесничеств локализованы.

Спасатели помогают в тушении отдельных очагов тления травяного настила, лесной подстилки, пней и древесины в очагах пройденных огнем. К тушению привлечены 204 человека и 38 единиц техники.

В лесных массивах Белокоровицкого и Олевского лесных хозяйств проводится тушение отдельных очагов тления травяного настила, лесной подстилки, пней и древесины в очагах пройденных огнем. К тушению привлечены 92 человека и 19 единиц техники.

В то же время пожар в Олевском районе на территории Полесского природного заповедника, о котором стало известно 28 апреля, до сих пор ликвидируется.

Силами ГСЧС предоставляется помощь в тушении отдельных очагов травяного настила, лесной подстилки, пней и древесины. К тушению привлечены 201 человек и 39 единиц техники, в том числе от ГСЧС 61 членов личного состава и 14 единиц техники, из них 3 самолета АН-32П, которыми 28 апреля совершено 8 сбросов - 64 т воды.