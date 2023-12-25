Министр обороны обратился к солдатам и гражданским в день Рождества Христова.

Победа Украины в войне будет результатом совместной работы бойцов на передовой и тех, кто работает в тылу. Надеяться на рождественское чудо из голливудского фильма не стоит. Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров в рождественском поздравлении.

"Сотни тысяч защитников и защитниц отмечают Рождество в окопах и наблюдательных пунктах вдоль всей линии фронта, в боевых машинах, танках, эвакуационных медицинских транспортах, возле пушек, РСЗО и средств ПВО. Они там, чтобы свет Рождества засиял в миллионах домов украинских семей. Они там, чтобы Свет Рождества изгнал тьму из городов и сел на временно оккупированных территориях", – напоминает он.

Умеров отметил, что солдаты украинской армии дают украинскому народу надежду и силы сохранять единство.

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"Наша Победа не будет рождественским чудом из голливудского фильма. Это будет результатом нашей совместной работы. Тех, кто на передовой держит оружие и тех, кто в тылу производит его. Тех, кто привозит все, что нужно воинам. Тех, кто в учебном центре получает свою первую военную специальность и тех, кто идет в ТЦК, чтобы присоединиться к Силам обороны и встать на защиту своей семьи и Родины", – говорится в поздравлении.

Украина отмечает Рождество - последние новости

Как писал УНИАН, в Киеве в Национальном музее народной архитектуры и быта Украины создали необычный трезубец, установив рекорд Украины. Трезубец сделали из дидухов. Его высота - 7,5 метра.

Также мы рассказывали, что президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Рождеством, рассказав, как усилиями ВСУ в украинском небе стало меньше "русских чертей".

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