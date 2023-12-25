Тризуб высотой 7,5 метра установил рекорд Украины.

В Киеве в Национальном музее народной архитектуры и быта Украины 25 декабря создали необычный тризуб, установив рекорд Украины.

Тризуб сделали из дидухов. Его высота – 7,5 метра. Создали тризуб командир отделения 80-й ОДШБр ДШВ ВСУ Ярослав Кучма, который из-за ранения временно потерял возможность ходить, и 95-летняя Пелагея Живко из Львовской области.

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Что такое дидух

Дидух - украинское рождественское украшение из колосков, символ предка-покровителя, зачинателя рода; а также символ урожая, благосостояния, богатства. Дидух имеет вид вертикального поставленного снопа, состоящего из лучшего зерна, может украшаться цветными нитями, лентами, цветами, плодами.

Дидухом делали первый ржаной, пшеничный или овсяный сноп, который с почестями забирали с поля во время зажинок и потом хранили до рождественских праздников.

Президент поздравил украинцев с Рождеством

По новому календарю, на который перешла ВТО с 1 сентября 2023 года, Рождество Христово необходимо отмечать сегодня, 25 декабря. Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с праздником. Глава государства поблагодарил защитников и напомнил о работе по уменьшению "российских чертей" в небе Украины.

Обращаясь к украинцам, он пожелал, чтобы светлое время этого Рождества сделало светлее весь следующий год.

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