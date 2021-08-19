Концерт пройдет на НСК "Олимпийский".

Более трех десятков артистов будут участвовать в масштабном праздничном концерте ко Дню Независимости, который состоится 24 августа на НСК "Олимпийский". Для этого на стадионе уже устанавливают сразу три сцены и готовят световое представление.

Детали подготовки к грандиозному празднику рассказали журналисты в сюжете ТСН.

Репетиции проходят в одном из ангаров столичного завода имени Антонова. Примечательно, что между песнями на концерте не будет разговоров и перерывов: артисты будут появляться на сцене один за другим. Сама сцена будет состоять из трех частей, которые будут напоминать вместе молекулу ДНК.

"Когда ты видишь все на бумажках - оно кажется классно, красиво. Но когда я сегодня зашла на репетиционную базу и там стоит уже размеченная сцена - боже, какая она безумно огромная", - признается режиссер-постановщик концерта Екатерина Царик.

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На шоу будет задействовано наибольшее количество мировых приборов в истории независимой Украины - полторы тысячи. Всего выступит 34 артиста - от Софии Ротару до "Океана Эльзы", ансамбля Вирского и звезд мировой оперы. Певица Надя Дорофеева обещает сменить на концерте имидж и спеть такие песни, которые ранее не исполняла.

Концерт, который продлится в течение трех часов, будет благотворительным. Средства от него направят на создание Центра современного искусства - музея художника Ивана Марчука.

"Это воспоминание на всю жизнь. Это тот момент, когда ты сможешь вспоминать, гордиться Украиной", - признается певица Наталья Могилевская.

День Независимости Украины: 30-я годовщина

В этом году 24 августа Украина будет отмечать 30-ю годовщину Независимости. 2 августа президент Украины Владимир Зеленский рассказал, каким будет празднование.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение о проведении 24 августа торжественного заседания парламента.

Кроме того, Минкульт создал цифровую карту событий ко Дню Независимости Украины.

Автор: Юрий Годован