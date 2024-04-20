Без военно-учетного документа украинцам будут недоступны некоторые виды административных услуг.

В правительстве рассматривают дополнительные методы для "стимулирования" уклонистов выполнять свои обязанности, рассказал министр юстиции Денис Малюська в эфире "Мы-Украина".

"У меня нет сомнений в том, что правительство обеспечит стимулирование тех, кто сомневается в необходимости своих обязанностей", - отметил министр.

По его словам, сейчас различные министерства нарабатывают изменения в постановления Кабмина, которые установят предпосылкой предоставления отдельных административных услуг предоставление военно-учетного документа.

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То есть государство будет пытаться сделать так, чтобы закон был одинаковым для всех... И чтобы те, кто добровольно хочет защищать Украину, не были в худшем положении, чем те, кто этого не хочет. Правила одинаковы для всех и мы обеспечиваем их выполнение", - подчеркнул министр.

Мобилизация в Украине - другие новости

Новый закон о мобилизации вступает в силу через месяц со дня, следующего после его обнародования. 17 апреля 2024 года он был опубликован в официальном издании Верховной Рады "Голос Украины", то есть, вступает в силу закон 18 мая 2024 года.

В нем говорится о новых подходах к мобилизации, в частности учет всех военнообязанных и отмена срочной службы. Теперь мужчины в возрасте от 18 до 60 лет в течение двух месяцев должны обновить свои данные в ТЦК, через ЦПАУ или электронные кабинеты призывников. Мобилизационный возраст снизили с 27 до 25 лет.

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