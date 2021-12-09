По мнению истицы, это противоречит Конституции.

В Окружном административном суде города Киева обжалуют постановление правительства об отстранении руководителями предприятий от работы невакцинированных работников.

Об этом говорится в сообщении на сайте суда.

Отмечается, что Окружным административным судом города Киева зарегистрирован иск жительницы Кременчуга к Кабинету министров Украины.

Читайте такжеОАСК открыл производство по делам об отстранении от работы из-за отсутствия COVID-вакцинацииИстица просит суд отменить постановление правительства №1096 в части, касающейся обеспечения руководителями государственных органов и предприятий отстранение от работы непривитых сотрудников.

В частности, речь идет об оспаривании подпункта 2 пункта 19 постановления правительства №1096 от 20.10.2021, в котором указано, что руководители государственных органов (госслужбы), руководители предприятий, учреждений и организаций должны обеспечить отстранение от работы (выполнения работ) работников и госслужащих, обязательность профилактических прививок против COVID-19 которых определена перечнем, и которые отказываются или уклоняются от проведения таких прививок, согласно статье 46 Кодекса законов о труде Украины, части второй статьи 12 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней" и части третьей статьи 5 Закона "О государственной службе", кроме тех, которые имеют абсолютные противопоказания к проведению профилактических прививок против COVID-19 и предоставили медицинское заключение о наличии противопоказаний к вакцинации против COVID-19, выданный учреждением здравоохранения.

"По мнению истца, оспариваемый пункт постановления противоречит статье 43 Конституции Украины. Сейчас суд решает вопрос открытия производства по административному делу", - говорится в сообщении.

В суде также напомнили о поступлении ранее в суд исков об обжаловании приказов об отстранении от работы из-за отсутствия прививки против COVID-19.

Напомним, с сегодняшнего дня вступает в силу приказ Министерства здравоохранения о расширении перечня профессий, для которых вакцинация от коронавирус является обязательным.

На этот раз речь идет о работниках предприятий, учреждений и организаций, принадлежащих к сфере управления центральных органов исполнительной власти; работников учреждений и заведений, предоставляющих социальные услуги заведений защиты прав детей, реабилитационных заведений; работников предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства ("Укрпочта", "Укрзализныця" и другие).

В Минздраве отметили, в случае получения по крайней мере одной прививки против COVID-19, оснований для отстранения или продолжения отстранения работника от работы нет.

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Автор: Таня Поляковская