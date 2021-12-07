В ФСС обратили внимание на то, что отстранение от работы работников, для которых определена обязательная вакцинация от СOVID-19, однако которые отказались от вакцинации, призвана обезопасить их самих, а также их коллег, учеников от риска инфицирования.

В начале ноября педагогов и отдельных госслужащих, для которых определена обязательная вакцинация от COVID-19, однако которые отказались от ее проведения, были отстранены от работы. А с 9 декабря обязательная прививка будет также распространена на социальных работников и рабочих стратегических предприятий.

Об этом говорится в сообщении Фонда социального страхования. В ФСС отметили, что отстранение от работы оформляется приказом (распоряжением) работодателя с указанием сроков отстранения и обязательным ознакомлением под подпись упомянутых в нем лиц.

"Для таких отстраненных работников больничные не оплачиваются. Однако, если застрахованное лицо заболеет до дня начала отстранения, первый день такого отстранения необходимо перенести на первый рабочий день после окончания периода временной нетрудоспособности", - говорится в сообщении.

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В таком случае ФСС оплатит больничный на общих основаниях.

"Если работник все же был включен в приказ об отстранении несмотря на его пребывание на больничном, в документ должны быть внесены изменения, а дата начала отстранения перенесена на первый рабочий день после окончания временной нетрудоспособности. После внесения изменений в приказ на основании больничного можно начислить материальное обеспечение", - пояснили в Фонде.

В то же время в ФСС обратили внимание на то, что отстранение от работы работников, для которых определена обязательность прививок против СOVID-19, однако которые отказались от вакцинации, призвана обезопасить их самих, а также их коллег, посетителей, учеников, воспитанников, подопечных и других от риска инфицирования и дальнейшего распространения коронавируса.

Обязательная вакцинация от коронавируса в Украине

Согласно постановлению Кабмина от 20.10.2021 № 1096 с 8 ноября руководители государственных органов (государственной службы), предприятий, учреждений и организаций должны обеспечить отстранение от работы работников, к которым определена обязательность профилактических прививок против СOVID-19, и которые отказались или уклоняются от их проведения. Исключением являются лица, которые имеют абсолютные противопоказания к проведению такой прививки и предоставили соответствующее медицинское заключение.

Перечень профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам, определен приказом Минздрава от 4.10.2021 № 2153. Так, на период действия карантина обязательной профилактической прививкой от COVID-19 подлежат работники:

▪ центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

▪ местных государственных администраций и их структурных подразделений;

▪ учреждений высшего, послевузовского, профессионального предвысшего, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специального, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специального образования и учреждений независимо от типа и формы собственности.

Приказом Минздрава от 1.11.2021 № 2393 (вступает в силу 9 декабря) в этот перечень были также добавлены сотрудники:

▪ предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;

▪ учреждений, предоставляющих социальные услуги, учреждений социальной защиты для детей, реабилитационных учреждений;

▪ предприятий, учреждений и организаций, включенных в перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 04.03.2015 № 83.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Ирина Погорелая