Правоохранители выяснили, что мальчик гулял с бабушкой и загрустил за мамой, поэтому пошел ее искать.

В Одессе заблудился 7-летний мальчик, который вечером ушел на поиски мамы. Домой ребенка уже вернули патрульные.

Как сообщили в патрульной полиции Одесской области, около 22.00, во время оформления ДТП на углу улиц Осипова - Троицкая, патрульные заметили мальчика, который был без присмотра взрослых. Впоследствии правоохранители выяснили, что его зовут Михаил, ему 7 лет, он гулял с бабушкой и загрустил за мамой. Поэтому мальчик пошел ее искать, и заблудился. Инспекторы отвезли его домой.

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"Уважаемые родители, если вы имеете малолетних детей, никогда не оставляйте их без присмотра. Ведь вы отвечаете за их жизнь и здоровье!",- призывали патрульные.

Напомним, в Запорожье трое молодых людей устроили недетские игры ради популярности в сети. Они пытались похитить ребенка, фиксируя процесс на видео.

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Автор: Виктория Гордиенко