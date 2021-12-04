В Одессе заблудился 7-летний мальчик, который вечером ушел на поиски мамы. Домой ребенка уже вернули патрульные.
Как сообщили в патрульной полиции Одесской области, около 22.00, во время оформления ДТП на углу улиц Осипова - Троицкая, патрульные заметили мальчика, который был без присмотра взрослых. Впоследствии правоохранители выяснили, что его зовут Михаил, ему 7 лет, он гулял с бабушкой и загрустил за мамой. Поэтому мальчик пошел ее искать, и заблудился. Инспекторы отвезли его домой.
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"Уважаемые родители, если вы имеете малолетних детей, никогда не оставляйте их без присмотра. Ведь вы отвечаете за их жизнь и здоровье!",- призывали патрульные.
Напомним, в Запорожье трое молодых людей устроили недетские игры ради популярности в сети. Они пытались похитить ребенка, фиксируя процесс на видео.