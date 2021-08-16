Заблудившегося в Карпатах 6-летнего мальчика нашли двое добровольцев. Ребенок в общей сложности провел 30 часов один в горах без теплой одежды и даже воды. Говорит, спал на земле и ничего не ел.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Отмечается, что для мальчика это был первый поход в горы.
"На поиски ребенка подняли почти полтысячи спасателей, полицейских, лесников, кинологов с собаками и волонтеров", – говорится в сюжете.
В итоге мальчика нашли двое добровольцев-волонтеров. От тропинки на Говерлу он отошел в сторону почти на два километра.
В Карпатах потерялся 6-летний мальчик
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Сообщалось, что к поисковым работам привлекли 245 человек, 25 единиц техники, 7 собак и квадрокоптер.
Вечером 15 августа стало известно, что мальчика нашли целым и невредимым.