Во время восхождения на Говерлу ребенок отошел от группы и заблудился.

Заблудившегося в Карпатах 6-летнего мальчика нашли двое добровольцев. Ребенок в общей сложности провел 30 часов один в горах без теплой одежды и даже воды. Говорит, спал на земле и ничего не ел.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что для мальчика это был первый поход в горы.

"На поиски ребенка подняли почти полтысячи спасателей, полицейских, лесников, кинологов с собаками и волонтеров", – говорится в сюжете.

В итоге мальчика нашли двое добровольцев-волонтеров. От тропинки на Говерлу он отошел в сторону почти на два километра.

В Карпатах потерялся 6-летний мальчик

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Сообщалось, что к поисковым работам привлекли 245 человек, 25 единиц техники, 7 собак и квадрокоптер.

Вечером 15 августа стало известно, что мальчика нашли целым и невредимым.

Автор: Катерина Шварц