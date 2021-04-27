Основной причиной пропажи самых маленьких детей является «заигрался и потерялся».

Уровень показателей розыска пропавших детей в Украине не только демонстрирует постоянный рост за последние 7 лет, но и является одним из наивысшим в мире – более 90%.

Речь об этом идёт в статье «Как полицейские находят детей, которые заблудились в большом городе: 4 истории, которые могли закончиться трагедией», опубликованной изданием Gazeta.ua.

«В прошлом году в Украине потерялось почти 15 тысяч детей. Однако, безусловно, радует уровень успешного розыска маленьких украинцев - этот показатель в Украине один из самых высоких в мире и превышает отметку в 90%. Так, в 2020 году полицейские разыскали практически всех исчезнувших детей - 14 659. Большинство из них самостоятельно покидали дома по недоразумению с родными», - говорится в публикации.

Автор отмечает, что основной причиной пропажи самых маленьких детей является «заигрался и потерялся».

«Киев. Проспект Романа Шухевича. Звонок в 102 от неравнодушной женщины. Она обратила внимание на маленькую девочку, которая уже долгое время одна стояла на остановке и выглядела напуганной. Как оказалось, она пошла гулять, села не в тот троллейбус и уехала в незнакомый район Киева. Она общалась со своей мамой по телефону, но боялась ей признаться, что произошло. Чтобы не расстраивать маму, девочка говорила, что все еще гуляет возле дома. Чем могла бы закончиться эта история – трудно представить. Поэтому патрульные сами позвонили женщине и рассказали, что на самом деле ее дочка находится далеко от дома. Вскоре маленькая путешественница была доставлена домой, пообещав быть внимательной на улице и всегда говорить правду своей маме», - отмечает он.

В статье подчёркивается, что успех розыска «пропаж» напрямую зависел от быстрого обращенияродных и неравнодушных граждан в правоохранительные органы.

«Выход – своевременное обращение в органы. Ведь в поиске детей очень важны именно первые часы. А в этом ключе правоохранительная система демонстрирует надёжный результат. Показательрозыска за последние 7 лет значительно вырос - службе удалось достичь максимальных результатов в этом вопросе. При министре МВД Арсене Авакове правоохранительная система стабилизировала работу и вышла на качественно новый уровень работы, о чем, в частности, свидетельствуют успехи в розыске детей», - отмечает автор.

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Автор: Иван Бойко