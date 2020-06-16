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У Порошенко умер отец

11:26, 16 июня 2020
Общество
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Алексей Порошенко / фото Facebook, Европейская солидарность

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Об этом в Facebook сообщает "Европейская солидарность".

"Сегодня перестало биться сердце великого человека труда, хлебороба, общественного и политического деятеля, Героя Украины, отца пятого Президента Украины Алексея Ивановича Порошенко", - говорится в сообщении.

Алексей Порошенко был депутатом Винницкого облсовета. Герой Украины (2009 г.). Ему было 84 года.

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