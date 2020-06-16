У Порошенко умер отец
11:26, 16 июня 2020Общество
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Сегодня, 16 июня, умер отец пятого Президента Украины.
Алексей Порошенко / фото Facebook, Европейская солидарность
Сегодня умер Алексей Порошенко - отец Петра Порошенко.
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Об этом в Facebook сообщает "Европейская солидарность".
"Сегодня перестало биться сердце великого человека труда, хлебороба, общественного и политического деятеля, Героя Украины, отца пятого Президента Украины Алексея Ивановича Порошенко", - говорится в сообщении.
Алексей Порошенко был депутатом Винницкого облсовета. Герой Украины (2009 г.). Ему было 84 года.
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