В "Данон Украина" отреагировали на рекламу российских коллег с другом террористов Пореченковым (видео)
Украинский офис международной группы "Danone" прокомментировал скандальную рекламу продукта в России, в которой снялся актер Пореченков, стрелявший в бойцов ВСУ на Донбассе.
Об этом говорится в заявлении компании в Facebook.
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"Наблюдая резонанс по рекламной кампании бренда "Актимель" в России, не можем оставаться в стороне. Нам очень обидно по поводу сложившейся ситуации вокруг рекламы, транслируемой в российском медийном пространстве", - отметили в "Данон Украина".
В компании отметили, что "Данон" в Украине является частью всемирно известной международной группы, которая работает в 140 странах мира. Локальные офисы в каждой стране функционируют независимо, прорабатывая задачи и вызовы подчиненных рынков и руководствуясь локальными потребностями потребителей.
"Именно поэтому мы в Украине не можем влиять на формирование рекламной, коммерческой и коммуникационной политик других стран, в том числе и России", - добавили они.
Как сообщал УНИАН, французская компания "Danone", имеющая, в том числе, свои представительства в Украине, сняла в новом рекламном ролике скандального российского актера Михаила Пореченкова, который принимал участие в боевых действиях на Донбассе и обстреливал украинских военных.
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