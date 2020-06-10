В "Данон Украина" отреагировали на рекламу российских коллег с другом террористов Пореченковым (видео)

В "Данон Украина" заявили, что не могут влиять на рекламную кампанию российского подразделения.

Украинский офис международной группы "Danone" прокомментировал скандальную рекламу продукта в России, в которой снялся актер Пореченков, стрелявший в бойцов ВСУ на Донбассе.

Об этом говорится в заявлении компании в Facebook.

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"Наблюдая резонанс по рекламной кампании бренда "Актимель" в России, не можем оставаться в стороне. Нам очень обидно по поводу сложившейся ситуации вокруг рекламы, транслируемой в российском медийном пространстве", - отметили в "Данон Украина".

В компании отметили, что "Данон" в Украине является частью всемирно известной международной группы, которая работает в 140 странах мира. Локальные офисы в каждой стране функционируют независимо, прорабатывая задачи и вызовы подчиненных рынков и руководствуясь локальными потребностями потребителей.

"Именно поэтому мы в Украине не можем влиять на формирование рекламной, коммерческой и коммуникационной политик других стран, в том числе и России", - добавили они.

Как сообщал УНИАН, французская компания "Danone", имеющая, в том числе, свои представительства в Украине, сняла в новом рекламном ролике скандального российского актера Михаила Пореченкова, который принимал участие в боевых действиях на Донбассе и обстреливал украинских военных.

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