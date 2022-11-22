83-летний мужчина перечислил на нужды украинских Вооруженных сил все свои сбережения.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил орденом "За заслуги" ІІІ степени 83-летнего пенсионера из Черновицкой области Николая Шевчука, который перечислил на нужды украинских Вооруженных сил все свои сбережения.

Указ о награждении обнародовано на сайте главы государства в понедельник, 21 ноября.

"Наградить орденом "За заслуги" ІІІ степени Шевчука Николая Григорьевича – пенсионера, Черновицкая область", – говорится в документе.

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Николай Шевчук получил свой орден "за гражданское мужество и самоотверженность, проявленные во время защиты государственного суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях военного положения, верность украинскому народу".

По данным "Суспильного" Шевчук передал ВСУ сбережения за более чем 10 лет. Речь идет о почти 400 тысяч гривен.

"Обращаюсь ко всем богачам: не прячьте свои деньги! Помогайте государству, армии, чтобы прогнать агрессора", – сказал пенсионер.

Как пенсионеры помогают ВСУ

В Сумах 85-летний местный житель Николай Иванович продал недвижимость и передал $35 тысяч (около 1,4 миллиона гривен) на помощь Вооруженным силам Украины.

А на Киевщине в доме пенсионера случайно сгорело более 20 оккупантов. Все они погибли в результате пожара после застолья. Волонтеры восстановят дом мужчины.

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