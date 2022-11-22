Президент призвал страны Альянса к конкретным действиям по реализации украинской формулы мира.

Мир должен признать Россию государством-террористом, потому что таковой она является.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в своем видеообращении.

Он отметил, что в обращении к Парламентской ассамблее НАТО говорил о вкладе Украины в защиту свободы и европейских ценностей.

Видео дня

"Призвал страны Альянса к конкретным действиям по реализации украинской формулы мира, которая может надежно гарантировать мир и справедливость Украине и всему евроатлантическому сообществу. А также призвал все парламенты государств – членов НАТО наконец принять решение о признании России государством-террористом. Верю, что постепенно мы выйдем на этот результат – именно так Россию будут воспринимать в мире. Именно такой, какой она стала. Государством-террористом", - подчеркнул президент Украины.

Он поблагодарил всех членов Парламентской ассамблеи НАТО, которые сегодня приняли соответствующую резолюцию.

Признание террористическим режима в РФ в мире: последние новости

21 ноября Парламентская ассамблея НАТО признала Россию государством-террористом та призвала создать специальный международный трибунал по ее агрессии.

Все 30 стран НАТО поддержали предложения украинской делегации к соответствующей резолюции ПА НАТО.

Резолюция будет направлена правительствам и парламентам всех стран-членов НАТО.

В резолюции были учтены пожелания украинской делегации: увеличение поставок Украине вооружения; разработка конкретных шагов по вступлению Украины в НАТО; создание механизма взимания репараций с РФ за причиненный ущерб.

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