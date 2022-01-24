Несколько рекламных щитов испортили на фоне громкого заявления британского МИД о планах Кремля по экс-нардепу.

В Харькове забросали краской несколько рекламных бордов экс-нардепа Евгения Мураева. Произошло это после заявления британского Министерства иностранных дел о планах Кремля поставить его во главе оккупационного правительства в Украине после вторжения.

Фото испорченных бордов опубликовал Telegram-канал правой организации "Фрайкор".

"Неизвестные патриоты напоминают, что об одиозном Мураеве помнят не только его кремлевские кураторы", – говорится в подписи к фото.

Ситуацию прокомментировал глава общественной организации "Фрайкор" Георий Тарасенко, пишет НВ:

"Патриотические силы всегда указывали на опасность пропаганды пророссийского телеканала НАШ и неоднократно обращали внимание правоохранителей на одиозные, враждебные и пророссийские заявления его владельца Евгения Мураева. Неизвестные патриоты сегодня в Харькове уничтожают агитацию потенциального коллаборациониста и напоминают обществу об опасности деятельности таких лиц".

Читайте также"Совсем новенькая": Мураев ответил на слова главы МИД Британии и пожаловался на угрозыНапомним, в МИД Британии заявили, что Россия собирается назначить Мураева главой оккупационной администрации после вторжения в Украину. В официальном пресс-релизе было указано, что Кремль рассматривает возможность вторжения и оккупации Украины и надеется поставить в Киеве пророссийского лидера.

Мураев отреагировал на эту информацию заявлением, что на данный момент находится под санкциями РФ из-за конфликта с депутатом от "ОПЗЖ" Виктором Медведчуком.

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