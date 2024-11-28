Вопросы памяти Украины и Польши должны решаться без политизации, считают в ведомстве.

Польша заверила Украину, что уделит должное внимание местам памяти украинцев на своей территории. Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказал спикер МИД Украины Георгий Тихий.

"То, что касается процесса эксгумации, мы бы очень хотели, чтобы этот процесс происходил на экспертном, историческом и техническом уровне. Так как это и должно быть. И я знаю, что профильные институты работают над тем, чтобы весь этот процесс происходил без помех", - подчеркнул Тихий.

Спикер уточнил, что в совместном заявлении глав МИД Украины и Польши имелось в виду о том, что политических препятствий нет и дальше работают профильные институты - Министерства культуры и институты национальной памяти обеих стран.

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"Они поддерживают регулярный контакт. И этот процесс происходит абсолютно нормально, стандартно", - добавил Тихий.

Он отметил, что украинская сторона ждала список конкретных мест, где будут проводиться соответствующие работы.

"Мы заверили, что как только этот список будет получен - никаких препятствий не будет. Все это будет прорабатываться", - подчеркнул Тихий.

Также он отметил, что в последнее время в информационном пространстве были разные мнения по поводу принципа взаимности.

"Я хочу еще раз заверить, что от польской стороны во время переговоров мы получили четкое заверение, что местам памяти украинцев в Польше будет на взаимной основе уделено абсолютно такое же важное внимание. То есть, это соглашение и договоренность, которая в Варшаве финализировалась, она взаимная, и она предусматривает, что и с польской стороны будет внимание и необходимые шаги для достойного чествования памятных мест украинцев на территории Польши", - заверил Тихий.

Он сказал, что в Украине будут следить за тем, как будут выполняться эти договоренности.

По его словам, позиция МИД Украины такова, что не надо вообще политизировать этот процесс.

"Считаем, что он не политический и не должен быть политический. Это вопросы памяти, которые должны решаться абсолютно без какой-либо политизации этих вопросов", - добавил Тихий.

Эксгумация жертв Волынской трагедии - что известно

Как сообщал УНИАН, Украина не будет препятствовать полякам в поиске и эксгумации жертв Волынской трагедии. В свою очередь в Польше заявили, что будут поддерживать стремление Украины к вступлению в ЕС.

В то же время глава Института национальной памяти Польши (IPN) Кароль Навроцкий заявил, что сотрудники института готовы в течение суток выехать в Украину, чтобы начать поисково-эксгумационные работы по польским жертвам Волынской трагедии.

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