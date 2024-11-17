Министр иностранных дел решил закрыть российское консульство в Познани еще в октябре.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил о возможности размещения украинского консульства в Познани, где ранее работали российские дипломаты. Он подчеркнул, что россияне должны покинуть здание консульства уже в ближайшее время, передает RMF24.

По словам Сикорского, правительство Польши будет радо удовлетворить просьбу Киева организовать украинское консульство в этом здании. Он добавил, что срок договора аренды этого здания завершается в конце ноября.

"Сегодняшняя сеть украинских консульств, учитывая беспрецедентное увеличение количества граждан Украины в Польше, не соответствует консульским потребностям. Пожалуйста, помните, что консульства занимаются практическими вещами. Это разного рода юридические акты, рождаются дети, умирают люди. И мы, безусловно, с большой симпатией посмотрели бы на такую просьбу украинской стороны", - добавил министр иностранных дел Польши.

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В издании напомнили, что в октябре Сикорский заявил о решении закрыть генеральное консульство РФ в Польше, ведь, по его словам, Россия ведет войну против Украины и гибридный конфликт против Запада, в том числе против Польши. Политик подчеркнул, что РФ стоит за попытками диверсий в Польше и странах-союзниках.

"Российское консульство в Познани было основано в 1946 году в соответствии с соглашением между Посольством Советского Союза и Министерством иностранных дел Польской Народной Республики. Консульство приостановило свою деятельность в 1948 году и вновь открылось в 1960 году. В 1971 году оно было преобразовано в генеральное консульство", - добавили в RMF24.

Украина и Польша - последние новости

Как писал УНИАН, военное командование Польши подняло в воздух свою авиацию из-за массированной атаки РФ по Украине. В Польше подчеркнули, что истребители подняты в воздух, чтобы гарантировать безопасность на территориях, которые граничат с опасными регионами.

В свою очередь президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна будет готова передать Украине истребители МиГ-29 в том случае, если страны НАТО перебросят свои самолеты на польские авиабазы. По его словам, Польша всегда помогает Украине, поэтому бы наше государство было бы в "чрезвычайно сложной ситуации", если бы не польская инфраструктура.

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