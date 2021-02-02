Из них 33 человека находятся в оккупированном Крыму: двое отбывают наказание, 30 - в изоляторе и один - под судом.

В оккупированном Крыму и Российской Федерации незаконно удерживают на сегодня 109 украинских политзаключенных.

Читайте такжеРоссийский снайпер на Донбассе смертельно ранил украинского бойцаОб этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила в эфире Радио "Крым.Реалии", запись которого опубликована в социальной сети Facebook.

"На сегодняшний день 109 человек находятся в местах несвободы. Из них 33 человека в оккупированном Крыму: двое отбывают наказание, 30 - в изоляторе и один - под судом. Остальные находятся в Российской Федерации. Тоже часть отбывает наказание, а часть находится в следственных изоляторах", - сообщила Денисова.

На вопрос ведущего, какие категории граждан чаще всего попадают под политическое преследование, украинский омбудсмен уточнила, что из этих 109 незаконно удерживаемых лиц 75 - это крымские татары.

Она напомнила, что в сентябре 2019 года 35 человек вернули Украине.

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Автор: Инна Андалицкая