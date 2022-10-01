Медведчук имел определенное влияние во время подготовки к активной фазе, что началась 24 февраля.

Подозреваемый в госизмене нардеп Виктор Медведчук причастен к полномасштабному вторжению России на территорию Украины.

Об этом глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сказал в эфире телемарафона.

По его словам, Медведчук причастен к финансированию потенциальных гауляйтеров и предателей, однако эти средства были разворованы.

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"Медведчук имел определенное влияние во время подготовки к активной фазе, что началась 24 февраля, в том числе через него проходили средства, которые должны были оплачивать людей, которые были бы гауляйтерами, через которые были попытки финансирования определенного, как верила Россия, движения сопротивления внутри Украины. Как показала практика, эти средства просто разворованы", - объяснил Буданов.

Что известно о Медведчуке

Медведчук подозревается в госизмене по двум уголовным производствам.

12 мая 2021 года депутату вручили подозрение в госизмене и нарушении законов и обычаев войны (ст. 111 и ст. 438 УК) по делу о разграблении национальных ресурсов в оккупированном Крыму, разглашении государственной тайны и проведении подрывной деятельности против Украины.

В октябре того же года Медведчуку объявили новое подозрение в госизмене и пособничестве терроризму в так называемом "угольном деле" (ст. 111 и ч. 1 ст. 258-3 УК). ГБР расследует производство о преступной схеме поставки угля с временно оккупированных территорий и содействии террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины.

27 февраля 2022 года советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста.

Вечером 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате спецоперации СБУ задержала Медведчука.

21 сентября из российского плена вернули 215 защитников Украины.

В Офисе президента сообщили, что 200 защитников обменяли на народного депутата, одного из лидеров "ОПЗЖ" и кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука, обвиняемого в госизмене. Он уже дал следствию все возможные показания. Также Украина обменяла еще 55 российских пленных.

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