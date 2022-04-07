Пророссийский политтехнолог намерен перебраться в Гамбург.

Соратник олигарха и кума Путина Виктора Медведчука и пророссийский политолог Михаил Погребинский, покинул Украину и направляется в Германию.

Об этом сообщает издание ZN.UA со ссылкой на собственные источники.

Погребинского 4 апреля заметили в Будапеште, где он заселился в отель. Но через два дня он покинул отель и поехал в аэропорт Будапешта.

По словам людей, которые находились рядом с Погребинским и слышали его разговор с сестрой, пророссийский политтехнолог намерен перебраться в Гамбург.

Как сообщал УНИАН, 26 марта правоохранительные органы провели обыск в квартире Погребинского в Киеве. Следователи заявили, что возглавляемый им Киевский центр политических исследований и конфликтологии на постоянной основе изучал настроения украинского общества, а полученная информация передавалась российскому руководству для планирования политики в отношении Украины. По словам украинских правоохранителей, "Погребинский готовил и передавал в РФ советы по информационным спецоперациям против Украины". Также сообщалось, что во время обыска у Погребинского были обнаружены результаты опросов, где "якобы 46% украинцев поддерживают президента РФ Владимира Путина". По факту обысков было возбуждено дело по ст. 111 ("государственная измена") и ст. 191 ("присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") Уголовного кодекса.

А 27 марта стало известно, что пророссийского политолога Погребинского задержали в Киеве.

Кто такой Михаил Погребинский- биография

Михаил Погребинский родился в Киеве в 1946 году. С 1989 года участвовал как руководитель и советник в избирательных кампаниях. В 1993 году основал Киевский центр политических исследований и конфликтологии, занимающийся исследованиями и консультациями в социально-политической сфере, директором которого он является на протяжении всего времени. С 2002 по 2004 год был советником главы Администрации президента Виктора Медведчука. В 2004 году был советником в избирательном штабе кандидата в президенты Виктора Януковича. В 2012-2014 годах активно сотрудничал с общественным движением "Украинский выбор" Виктора Медведчука.