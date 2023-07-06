Выяснилось, что некоторые конкурсанты ходили на курсы противодействия полиграфу.

На должности в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) претендовали 43 кандидата, почти половина из которых имеет проблемы с наркотиками.

Об этом заявила председатель комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП Екатерина Коваль.

По ее данным, 17 из 43 претендентов на должности в САП употребляли или употребляют наркотики. Некоторые претенденты ходили на курсы противодействия полиграфу.

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"Согласно выводам полиграфологов, проводивших психофизиологическое исследование кандидатов на конкурсе САП, 17 из 43 участников употребляли или употребляют наркотические средства . В материалах комиссии хранятся выводы, полиграммы и видеозаписи исследований. Сложный был выбор. Кандидаты организованными группами ходили на курсы противодействия полиграфу", - написала она.

Впрочем, не отмечается, в конкурсе на какие именно должности в САП полиграф обнаружил такие результаты.

Конкурс на должность в САП

Претендентов на должность в САП ждут несколько этапов проверок. В частности, их тестируют на знание законодательства, проверяют общие способности, тестируют на полиграфе и проводят собеседование.

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