Кремлевский пропагандист завел разговор о Шухевиче, но такого развития диалога он точно не ожидал.

Похищенный российскими оккупантами экс-мэр Херсона Владимир Николаенко испортил интервью пропагандистам. Кремлевский рупор пытался заставить его признать главнокомандующего УПА Романа Шухевича нацистом, но не получилось.

Фрагмент сюжета появился в сети.

На видео российский пропагандист требует, чтобы Николаенко опроверг свое заявление о том, что Шухевич - герой. Однако тот отказался. Интервью, очевидно пошло не по плану.

"Если это звание (героя - УНИАН) ему дала страна, значит для нее он - герой. Он воевал на стороне Украины. Он не воевал за нацистскую Германию. Он воевал за Украину", - заявил Николаенко.

Пропагандист не апеллировал, а откровенно заставлял его признать обратное. Стратегия не сработала.

Напомним, что в России противникам рашистской Z-символики угрожают "перевоспитанием" в концлагерях и стерилизацией.

Вас также могут заинтересовать новости: