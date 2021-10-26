В числе сирийских нелегалов – дети. Также в порту задержан турок, бежавший из страны, чтобы избежать уголовной ответственности.

В порту "Черноморск" Одесской области обнаружены семь нелегалов в грузовиках, прибывших паромом из Турции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесского пограничного отряда Южного регионального управления ГПСУ, утром семь иностранцев прибыли в порт паромом из Турции, заблаговременно спрятавшись в трех грузовиках. Все мигранты оказались гражданами Сирии, у которых в наличии были их внутренние паспорта.

Как отмечается, задержанные – молодые люди, младшему из них всего 10 лет, а самому старшему – 21 год.

По данным пресс-службы, они планировали попасть в Германию, а за организацию своего "турне" должны были заплатить по $3 тыс. с каждого по прибытию на место назначения. Иностранцы также признались, что за путешествие из Сирии в Турцию уже отдали организатору по $2,1 тыс.

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Кроме того, вчера в порту "Черноморск" пограничники обнаружили еще одного нелегального мигранта – гражданина Турции. Он бежал из своей страны, чтобы избежать уголовной ответственности. Иностранец также имел с собой документы, подтверждающие его гражданство, а конечной точкой маршрута должна была стать Австралия.

Сейчас продолжаются мероприятия по установлению всех обстоятельств указанных правонарушений.

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Автор: Лариса Козовая