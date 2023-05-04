Он был начальником связи батальона в 5-й отдельной штурмовой бригаде.

На войне погиб защитник Украины Вячеслав Хохлюк. Фото с его росписи с женой год назад попало на первую полосу The Times.

7 апреля 2022 года он расписался с 25-летней Анастасией Мохиной на Старокиевской горе. На тот момент они находились в составе 112 бригады территориальной обороны Киева. 27 апреля 2023 года с мужем попрощались на Байковом кладбище, пишет Вечерний Киев.

Согласно его социальным сетям, до полномасштабной войны он путешествовал, ездил на мотоцикле, а также занимался спортом.

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После 24 февраля 2022 года мужчина вступил в ряды 112 бригады теробороны, участвовал в освобождении Киевской области. Позже он стал начальником связи батальона в 5-й отдельной штурмовой бригаде.

Гибель украинских воинов - последние новости

Ранее стало известно о гибели бойца 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ Андрея "Кельт" Линейчука, которого называли самым результативным зенитчиком Вооруженных Сил Украины.

В апреле в бою погиб воин 67 омбр ДУК 1-го отдельного механизированного батальона "Волки Да Винчи" Иван Ротар.

Под Бахмутом погиб боец полка патрульной службы полиции особого назначения "Днепр-1" Александр Деревянко.

На том же направлении погиб украинский волейболист-десантник Станислав Макайда.

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