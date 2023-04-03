Президент заявил, что Украина никогда не простит России преступления против людей и человечности в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поездка на Черниговщину в понедельник, 3 апреля 2023 года, стала эмоционально одной из самых трудных во время посещения земель, освобожденных из-под российской оккупации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время вечернего обращения к украинцам. Он добавил, что в Черниговской области сегодня с самого утра было много различных мероприятий, переговоров.

"Посетили Ягодное – обычное небольшое село нашей Черниговщины, которое российские звери превратили в прошлом году в один из крупнейших мировых примеров издевательств над людьми. Русские солдаты сделали в школе в Ягодном командный пункт, а в подвал школы загнали всех жителей села. Просто как живой щит. С 3 по 30 марта прошлого года в подвале этой школы оккупанты удерживали более 300 человек. Обычная сельская школа. Подвал меньше, чем 200 метров. Люди старшего возраста и совсем маленькие дети, женщины и мужчины", – сказал президент.

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Он отметил, что самой старшей женщине было 93 года, а самому младшему ребенку – меньше полугода.

"Вот этот подвал, этот концентрационный лагерь в Ягодном, как и все другие преступления России против людей и человечности, никогда государству-злу не простим. И не только мы. У Кремля не получится прикрыться креслом в Совете Безопасности ООН, газовыми трубами или чем-то еще. Законная и справедливая ответственность за каждое совершенное на украинский земле российское преступление непременно будет. В трибунале, в Международном уголовном суде, в украинских судах", – подчеркнул президент.

Трибунал для России

В основную группу по созданию Спецтрибунала по преступлению агрессии России против Украины уже входят 33 страны. Последней в международную коалицию присоединилась Австрия.

Создание специального трибунала для преследования россиян за преступление агрессии против Украины поддержали и в Вашингтоне. Однако в Штатах считают, что лучшим вариантом станет гибридный суд, который будет базироваться на судебной системе Украины. При этом, перспектив в создании международной институции при поддержке ООН в Вашингтоне не видят.

В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что Украина против идеи гибридного трибунала для Путина.

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