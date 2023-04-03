В частности, чиновники посетили Ягоднянскую общеобразовательную школу, в подвале которой оккупанты принудительно удерживали в антисанитарных условиях 367 гражданских украинцев.

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич и вице-канцлером, министром экономики и защиты климата Германии Робертом Габеком посетили Черниговскую область.

"Вместе с вице-канцлером, министром экономики и защиты климата Германии Робертом Габеком и генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич осмотрели последствия оккупации российскими войсками села Ягодное", - сообщил Зеленский в Telegram.

Сообщается, что, в частности, чиновники посетили Ягоднянскую общеобразовательную школу, в подвале которой российские оккупанты принудительно удерживали в антисанитарных условиях 367 гражданских украинцев.

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"Жители Ягодного прошли через страшные испытания. В подвале было 27 дней. Выжили стоя и сидя. 11 человек погибли, к сожалению. И все эти люди каким-то образом во тьме жили и ждали назад Украину. Спасибо им за то, что они выжили, смогли дождаться наших воинов и рассказать всему миру о той трагедии, которую принесла Российская Федерация на нашу землю", - подчеркнул глава государства.

Преступления оккупантов в Черниговской области

В Офисе генпрокурора в мае 2022 года рассказали, как российские захватчики удерживали жителей деревни в подвале Ягоднянского филиала Куличевской общеобразовательной школы Ивановского сельсовета.

В помещении площадью 197 квадратных метров почти месяц находилось более 350 местных, из которых 77 детей, в том числе 5 младенцев. Самому младшему ребенку было полтора месяца, а самому старшему по возрасту заложнику — 93 года.

Впоследствии правоохранители установили личности восьмерых российских оккупантов, пытавших пленных украинцев в Ягодном. Полученные физические увечья привели к гибели 10 гражданских.

В феврале фото из подвала в Ягодном, где месяц удерживали украинцев, попало на обложку TIME.

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