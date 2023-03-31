Президент государства подчеркнул, что Украина имеет свое видение создания трибунала для российского диктатора.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что Украина поддерживает свое видение по поводу создания специального трибунала с целью наказания за военные преступления, которые совершили против нашей страны президент России Владимир Путин и его окружение, а не формат "гибридного трибунала".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал на пресс-конференции по итогам Бучанского саммита по справедливости и ответственности за российскую агрессию, в котором приняли участие 47 государств и организаций.

"Прежде всего, мы работаем над тем, чтобы был трибунал. Я уверен - он будет. Потому что справедливость и ответственность - это приоритет номер два после победы, которая является приоритетом номер один", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что трибунал полноценно заработает после окончания войны.

"Что касается этапов, как мы можем к этому прийти - нам нужна, прежде всего, политическая, международная поддержка. Над этим работаем. А именно текст соответствующей резолюции для площадки Организации Объединенных Наций", - добавил глава государства.

Он сообщил, что разные страны ищут разнообразные компромиссы, в том числе рассматривается "гибридный формат" трибунала, который поддерживает несколько международных дружественных партнеров Украины.

"Однако мы пока видим наш вариант и над этим работаем. Мы понимаем, что для нас главное - набрать большое количество государств, чтобы большое количество государств было объединено. И совместно уже поддерживать тот или иной формат соответствующей резолюции. Это будет шаг номер один. Потом уже перейдем к практическим шагам по трибуналу", - подчеркнул Зеленский.

Он сказал, что соответствующая работа идет на уровне лидеров государств, МИД и на уровне Генеральной прокуратуры Украины. В частности, происходит сотрудничество с Международным уголовным судом.

Зеленский считает, что выдача Международным уголовным судом ордера на арест Путина за подозрение в совершении военных преступлений - это фактор, который повлияет на принципиальность и максимальную жесткость формулировки резолюции, текст которой готовится.

"Я думаю, это будет главный толчок", - сказал Зеленский.

Ранее в эфире программы Радио Свобода "Свобода LIVE" официальная представительница Госдепартамента США Андреа Калан сообщила, что Соединенные Штаты пока поддерживают "гибридный трибунал", потому что "это будет как раз международный, интернационализированный трибунал, но на основе юридической системы Украины". Калан отметила, что этот трибунал будет расположен не в Украине, а в другой европейской стране.

Создание Спецтрибунала для Путина - что известно

Как сообщал УНИАН, 19 января Европейский парламент проголосовал за резолюцию о создании трибунала для высшего руководства России, в частности для Владимира Путина, за преступления и агрессию против украинцев.

26 января Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала резолюцию, призывающую к созданию специального трибунала для привлечения к ответственности высшего политического и военного руководства России и Беларуси за совершение преступления агрессии против Украины. Местом проведения трибунала предлагается Гаага.

17 марта вторая палата досудебного рассмотрения Международного уголовного суда выдала ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконном принудительном перемещении украинских детей.

Такое решение означает, что они могут быть арестованы на территории всех стран, ратифицировавших Римский устав.

Вас также могут заинтересовать новости: