Пожар в хостеле с заробитчанами: украинцев поселили во временные жилища (фото)

При этом одной версии причин возгорания в общежитии до сих пор нет.

Пожар в здании рабочего общежития в Погожице (Польша) ликвидировала почти сотня спасателей. Однако жители общежития смогли покинуть помещение самостоятельно.

Об этом сообщает Gazeta Krakowska.

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По информации пожарных, огонь достигал крыши. Тушили пожар в течение двух часов. Ликвидация пламени заняла столько времени из-за особой конструкции дома: спасателям пришлось оторвать листовой материал с креплений стен, чтобы окончательно убедиться, что огонь не проник между слои обшивки.

При этом одной версии причин возгорания в общежитии до сих пор нет. Специалисты предполагают, что пожар могли спровоцировать старая электропроводка и общее плохое состояние конструкций, или же это мог быть умышленный поджог.

Пострадавших украинцев поселили во временные жилища.

Как сообщал УНИАН, сегодня стало известно о пожаре в хостеле с украинскими заробитчанами. Польская полиция подозревает поджог, к которому причастны двое граждан Польши, их задержали.

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