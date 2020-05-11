"Устал?": в Киеве осыпалась плитка в отреставрированном подземном переходе (фото)

Часть покрытия в переходе на улице Туполева уже отпала.

В столице осыпалась плитка в недавно отремонтированном подземном переходе на улице Туполева.

Об этом сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

"Отреставрированный пешеходный переход уже начал сыпаться. С новенького перехода, что на Туполева, уже по чуть-чуть начала отпадать плитка. Довольно спорное качество, согласитесь?", - написал автор.

В комментариях многие киевляне раскритиковали качество проведенных работ и отметили, что чудом от падения плитки не пострадали прохожие.

"Как платили, так и лепили", "Так у нас всё так делаю, чтоб потом украсть на бесконечном ремонте", "Возможно кому-то карантин спас жизнь", "Устал", - написали пользователи сети.

Как сообщал УНИАН, в Киеве с завтрашнего дня ослабляют карантин: будет разрешена работа ряда объектов, а люди смогут легально посещать парки и зеленые зоны.