Злоумышленник контролировал деятельность этнических преступных групп на территории Одесской и Николаевской областей.

"Криминального авторитета" со списка СНБО депортируют из Украины в Молдову.

Злоумышленник контролировал деятельность этнических преступных групп на территории Одесской и Николаевской областей, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Согласно данным следствия, 38-летний молдован контролировал незаконную деятельность этнических преступных групп, которые занимались имущественными преступлениями на территории Николаевской и Одесской областей.

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"Чтобы лишить "криминального авторитета" возможности осуществлять преступный влияние на своих "подчиненных", оперативники управления стратегических расследований в Одесской области Нацполиции совместно с работниками Государственной миграционной службы принудительно вернули в Молдову", - сказано в сообщении.

38-летнему преступнику запретили въезд на территорию Украины.

Как сообщал УНИАН, 14 мая СНБО принял решение о санкциях против 138 юридических и 674 физических лиц, среди них связанные с агрессией Российской Федерации против Украины и "воры в законе".

Десятерых "криминальных авторитетов" из санкционного списка СНБО уже вернули в страны их происхождения.

Автор: Олег Давыгора