"Криминального авторитета" со списка СНБО депортируют из Украины в Молдову.
Злоумышленник контролировал деятельность этнических преступных групп на территории Одесской и Николаевской областей, сообщает пресс-служба Национальной полиции.
Согласно данным следствия, 38-летний молдован контролировал незаконную деятельность этнических преступных групп, которые занимались имущественными преступлениями на территории Николаевской и Одесской областей.
Читайте такжеСНБО проверит трех "криминальных авторитетов" из санкционного списка
"Чтобы лишить "криминального авторитета" возможности осуществлять преступный влияние на своих "подчиненных", оперативники управления стратегических расследований в Одесской области Нацполиции совместно с работниками Государственной миграционной службы принудительно вернули в Молдову", - сказано в сообщении.
38-летнему преступнику запретили въезд на территорию Украины.
Как сообщал УНИАН, 14 мая СНБО принял решение о санкциях против 138 юридических и 674 физических лиц, среди них связанные с агрессией Российской Федерации против Украины и "воры в законе".
Десятерых "криминальных авторитетов" из санкционного списка СНБО уже вернули в страны их происхождения.