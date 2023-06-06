Люди пытаются купить необходимое. Из-за подрыва Каховской ГЭС у 30% горожан нет воды.

В Кривом Роге образовались очереди за питьевой водой из-за частичного отключение города от водоснабжения в связи с подрывом армией РФ Каховской ГЭС.

Соответствующие фото распространяются по местным телеграмм-каналам. Люди приходят в магазины за водой, некоторые несут большие бутыли из дома, чтобы взять с собой больше.

Ситуация с водой в Кривом Роге

Напомним, что сегодня глава МВА Александр Вилкул призвал украинцев не паниковать и соблюдать спокойствие на фоне новостей об уничтожении плотины Каховской ГЭС.

Он подтвердил, что пока частичные проблемы с водоснабжением есть: 30% жителей Кривого рока не имеют воды, также есть определенные ограничения на ее использование.

В частности, для населения давление воды будет снижаться с 22:00 вечера до 05:00 утра. По дуге от района Ингульца через низ в Софиевку давление будут снижать с 08:00 до 12:00.

"Вода будет доставать только до первых этажей домов, плюс будет обеспечиваться проток и циркулирование", - отмечал Вилкул.

Также на время дефицита воды не разрешается полив местности из шлангов.

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