Отмечается, что вода в городе будет, но сейчас необходимо на 30% снизить потребление.

В Кривом Роге вводят ограничения на пользование водой из-за разрушение Каховской ГЭС, сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

По его словам, в связи с разрушением Каховской ГЭС ситуация в городе очень сложная, но контролируемая.

Вилкул отметил, что в Кривом Роге на 30% города (это Центрально-Городской, частично - Металлургический, Долгинцевский и Саксаганский районы) вода подается от Карачунов, а на 70% города (остальные районы) вода подается от Каховского водохранилища через водохранилище "Южное".

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"Мы понимали риски отсутствия Каховской воды еще год назад и уже реализовали большой перечень технических мер по обеспечению жизни города в этих условиях, что сейчас нам дает некоторую фору по времени. Уже проведено экстренное совещание со всеми причастными, проведена оценка ситуации и введен план, включающий технические и организационные мероприятия. Технические мероприятия, включающие прокладку труб, создание новых водозаборов, новых насосных станций и многое другое по понятным причинам сообщать не буду", - отметил начальник ГВА.

Вилкул уверяет, что вода в городе будет, но сейчас необходимо на 30% снизить потребление в тех районах, которые запрошены от Каховки.

Прежде всего, по его словам, максимально необходимо уменьшить потребление воды промышленностью.

"Под личную ответственность каждого руководителя предприятия. Прошу выявить сознание, иначе будем отключать принудительно", - подчеркнул Вилкул.

Также, сообщил он, для населения давление воды будет снижаться с 22:00 вечера до 05:00 утра.

"Вода будет доставать только до первых этажей домов, плюс будет обеспечиваться проток и циркулирование", - пояснил он.

Кроме того, в городе полностью запрещен полив из шлангов.

В селах по дуге от Ингульца через низ до Софиевки подача воды будет только с 08:00 утра до 12:00 дня.

"Если этих мер будет недостаточно - будут вводиться дополнительные ограничения, но мы сделаем все, чтобы вода в нашем городе была", - отметил Вилкул.

Немного погодя он обратился к жителям города с призывом не паниковать.

"Я же написал - вода будет. Забор воды в последние 5 часов увеличился в 2 раза - все набирают ванны и другие емкости. Не выдерживает автоматика насосов, постоянно выбивает. Из - за этого часть насосов не работает", - пояснил он ситуацию.

Подрыв Каховской ГЭС-важное

Как сообщал УНИАН, россияне ночью 6 июня взорвали Каховскую ГЭС, сейчас в Херсонской области начата эвакуация населения из опасных районов, для которых есть риск затопления. В Каховском водохранилище стремительно падает уровень воды.

Специалисты Укргидроэнерго заявили, что Каховская ГЭС полностью разрушена, станция восстановлению не подлежит.

Президент Владимир Зеленский собирает экстренное заседание СНБО из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС.

Есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. По словам главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, около 12:00 вода достигнет критического уровня.

По факту подрыва оккупантами Каховской ГЭС начато досудебное расследование в уголовных производствах по фактам экоцида и нарушения законов и обычаев войны (ст. 441, ч. 1 ст. 438 УК Украины).

В ОП заявили, что подрыв Каховской ГЭС россиянами-это в частности удар по глобальной продовольственной безопасности, которую враг хочет взорвать.