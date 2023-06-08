Запланировано расширение сети скважин в Днепропетровской области и проведение реконструкции имеющихся водопроводов.

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Днепропетровскую область провел совещание по реализации проектов магистральных водопроводов на замену тем, которые питались из Каховского водохранилища, для обеспечения водой жителей региона.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак доложил, что подрыв дамбы на Каховской ГЭС привел к проблемам с обеспечением питьевой водой жителей городов Кривой Рог, Марганец, Покров и Никополь. В частности, прекращена работа водоканалов в Покрове и Марганце. Сейчас в этих городах происходит подвоз воды с помощью железнодорожного и автомобильного транспорта.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины-министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков проинформировал о проектах строительства водопроводов Карачуновское водохранилище – Кривой Рог – Южное водохранилище, Марганец – Никополь и Хортица – Томаковка. По его словам, реализация этих проектов позволит обеспечить качественной питьевой водой людей в пострадавших районах.

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Кроме того, запланировано расширение сети скважин в Днепропетровской области и проведение реконструкции имеющихся водопроводов.

Также была заслушана информация председателя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула, Марганецкого городского головы Геннадия Боровика, Никопольского городского головы Александра Саюка и Покровского городского головы Александра Шаповала о водообеспечении граждан.

Владимир Зеленский поручил проработать вопрос по привлечению дополнительной техники для подвоза воды в населенные пункты.

Ситуация с водоснабжением Днепропетровской области - детали

После того, как россияне взорвали Каховскую гидроэлектростанцию, власти Кривого Рога Днепропетровской области экстренно провели совещание по обеспечению города водой. Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что "ситуация очень сложная".

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам бюджета на своем заседании 8 июня 2023 года согласовал выделение из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии 1,5 млрд гривен для реализации в течение двух лет экспериментального проекта по строительству магистральных водопроводов.