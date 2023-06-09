В Одессе нет проблем с питьевой водой.

Из-за теракта на Каховской ГЭС, который совершили российские военные, к побережью Одессы и Одесской области продолжает прибивать различные вещи, среди которых газовые плиты, баллоны, холодильники, обломки мебели, домов.

В частности, руководитель общественной организации "Зеленый лист" Владислав Балинский обнародовал видеозапись, на которой зафиксировано Черное море в пригороде Одессы. На видео - множество мусора и даже дома, вероятно, дачные коттеджи.

Неизвестный автор видео говорит: "Вот так выглядит море. Плывет дом. Все море зас...но до горизонта. Этот ужас невозможно передать словами. И это - только начало".

Также в соцсетях появились сообщения, что грязь "докатилась" уже до Одессы. Люди говорят, что, в частности, на Большом Фонтане и т.д. – множество мусора и плавневые островки. Это также подтверждают представители оперативного командования "Юг".

Как сообщили журналистам в компании "Инфоксводоканал", что из-за питьевой воды в Одессе оснований для паники нет, потому что источник водоснабжения города не имеет отношения ни к морской воде, ни к водному бассейну Днепра. Это исключает даже потенциальную угрозу загрязнения водопроводной воды в результате теракта на Каховской ГЭС.

"По результатам последних исследований, водопроводная вода в Одессе отвечает всем санитарным требованиям к питьевой воде", - уверяют в компании.

В то же время по данным Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа, на Николаевщине ситуация не такая радужная.

"8 июня специалистами отобраны пробы в реке Ингулец в городе Снигиревка и возле автомобильного моста. По результатам лабораторных исследований установлено превышение предельно-допустимых концентраций содержания азота аммонийного, нитритов, хлоридов, железа общего, взвешенных веществ. Это свидетельствует о наличии сточных вод", - рассказали в инспекции.

Таким образом, эта вода не пригодна к потреблению и вылову рыбы, зафиксирован ее мор и обратное течение реки. Однако, по результатам лабораторных исследований проб воды Днепро-Бугского лимана возле сел Дмитровка, Ивановка и города Очаков, по состоянию на вчера, 8 июня, превышение допустимых концентраций не установлено.

Подрыв Каховской ГЭС - главные новости

В ночь на 6 июня 2023 года россияне взорвали дамбу Каховской ГЭС, что привело к техногенной катастрофе. Вода затопила населенные пункты ниже по течению Днепра, в том числе и Херсон.

Сейчас множество людей страдает из-за последствий подрыва дамбы Каховской ГЭС, который совершили российские военные. В Европейской комиссии считают, что за это ответственна РФ.

Кроме того, тонны днепровской воды хлынули в Черное море, смывая все на своем пути, из-за чего к берегам Одесского залива прибивало трупы животных и домашнее имущество пострадавших людей.

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