Повышен уровень минной опасности вдоль берегов Днепра, Днепро-Бугского лимана и всего Черноморского побережья Николаевской и Одесской областей.

Из-за теракта на Каховской ГЭС поток воды несет много вражеских мин, одну уже выбросило на берег Одесской области.

Как сообщает оперативное командование "Юг", потоками посрывало минно-взрывные заграждения, которые оккупанты обустраивали на левом берегу. Кроме того, "Юг" сообщает о том, что в результате прорыва воды стремительным течением мусор, обломки различных предметов, лодки, даже строительные конструкции несет рекой Днепр и частично вынесло в Черное море.

"Сейчас большое количество мин дрейфует в воде по течению. Одну из таких противодесантных мин выбросило на берег Одесской области. Силы обороны опасность контролируемо уничтожили", - рассказали военные.

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Также отмечается, что в условиях развития чрезвычайной ситуации, связанной с подрывом Каховской ГЭС, усилена минная опасность как вдоль берегов Днепра, Днепро-Бугского лимана и всего черноморского побережья Николаевщины и Одесской области.

Подрыв Каховской ГЭС и мины

6 июня Каховская ГЭС была взорвана оккупантами. О минной опасности во время наводнения стало известно в первые же часы после подрыва ГЭС. Вода смыла большие минные поля, которые россияне устроили вдоль всего левого берега Днепра. Сейчас многие из этих мин вынесло в Днепро-Бугский лиман, что представляет опасность для жителей еще и морского побережья.

Вода прибивает к берегу противотанковые мины. Некоторые мины взрывались прямо в воде, наталкиваясь на препятствия.

На проблему обратили внимание в Международном комитете Красного Креста, отметив при этом, что самым длинным последствием наводнения даже после восстановления ГЭС станет минная опасность.

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