Россияне похоронили людей в братских могилах без каких-либо пометок.

На захваченной россиянами территории Херсонской области, которая была затоплена в результате подрыва Каховской ГЭС, всего за два дня обнаружили более 60 тел погибших от наводнения.

Как сообщили в Генштабе ВСУ, из-за вспышки вирусных болезней оккупанты были вынуждены начать меры по стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации в ряде населенных пунктов оккупированной Херсонщины, пострадавших из-за подрыва ГЭС.

Захватчики задействовали работников коммунальных служб для разборки завалов и сбора погибших в результате наводнения.

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"В результате поисково-восстановительных работ только 24-25 июня этого года было найдено более 60 тел. Чтобы скрыть реальное количество жертв, командованием российских оккупационных войск было принято решение о захоронении погибших в братских могилах без забора образцов ДНК и установления каких-либо отметок на месте захоронения", - говорится в сообщении.

Подрыв Каховской ГЭС - что известно

Как сообщал УНИАН, 6 июня российские террористы взорвали Каховскую ГЭС, в результате чего десятки населенных пунктов как на подконтрольной, так и на оккупированной территории Херсонской и Николаевской областей были затоплены.

На правобережье Херсонщины была проведена спасательная операция и эвакуация населения, несмотря на постоянные обстрелы со стороны россиян. При этом на оккупированном Левобережье люди фактически остались в водной ловушке, ведь захватчики не позволяли им выезжать после катастрофы. Сколько людей погибло на оккупированных территориях от затопления пока неизвестно.

По официальным данным МВД Украины, по состоянию на 20 июня известно, что в результате подрыва россиянами Каховской гидроэлектростанции 21 человек погиб на подконтрольных территориях, из них 5 - во время эвакуации, из-за обстрелов россиян. Кроме того, ранения получили 28 человек.

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