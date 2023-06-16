Как уверяют специалисты, обнаруженный возбудитель не является возбудителем холеры, но вызывает острые кишечные заболевания.

На побережье Черного моря в Одессе обнаружили холероподобный вибрион, который появился из-за подорыва Каховской ГЭС.

Об этом сообщает мэрия города со ссылкой на информацию государственного учреждения "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины".

Пробы, в которых нашли этот вибрион, отобраны 10 июня у причала №2 Одесского порта.

"Выявлен холероподобный вибрион НАГ 1 группы по Хейбергу - выделенные холероподобные вибрионы не являются возбудителями холеры, но вызывают заболевания острыми кишечными инфекциями", - поясняют специалисты.

Кроме того, в пробах морской воды, которые брали 14 июня, "засветился" положительный результат РНК астровируса (часто становящихся причиной гастроэнтерита).

Как уверяется, по состоянию на 15 июня, опасных отклонений в питьевой воде не обнаружено.

Кроме того, по информации Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа, в отобранных пробах морской воды на пляже "Ланжерон" зафиксировано превышение взвешенных веществ в 5 раз, соленость ниже нормы в 2,9 раза. В пробах на 16-й станции Большого Фонтана - превышение взвешенных веществ в 2,1 раза, соленость ниже нормы в 2,4 раза.

"Посещение пляжей и купание в Черном море запрещено", - акцентируют в городском совете.

Подрыв Каховской ГЭС

Как сообщал УНИАН, в ночь на 6 июня российские военные взорвали дамбу Каховской ГЭС.

Из-за этого теракта произошел искусственный наводнение, который затопил десятки населенных пунктов, заповедные территории. В результате с пресной водой в Черное море хлынуло множество фекалий, смазок, трупов животных, химических веществ и тому подобное.

Побережье Одесской области - в ужасном состоянии, уже зафиксировано цветение моря. Специалисты считают, что город может забыть о курортном сезоне на год.

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