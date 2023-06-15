В помощи нуждаются сотни семей, дома многих не подлежат восстановлению.

На Херсонщине бурный поток, который хлынул после подрыва россиянами Каховской ГЭС, сокрушил дома и размыл нефтепровод.

Как сообщил глава Херсонской военной администрации Александр Прокудин в Telegram, сегодня он посетил село Камышаны - один из населенных пунктов, которые значительно пострадали от искусственного наводнения. "Пообщался с председателями и жителями. Вода отступила, но последствия только начинают проявляться. Дома разрушаются полностью, обваливается потолок, в стенах появляются трещины. И даже там, где из подвалов уже откачали воду, она подступает снова. Такая ситуация в Камышанах", - рассказывает Прокудин.

Он обнародовал видео, на котором запечатлен его разговор с местными жителями. По их словам, бурный поток размыл проходящий здесь нефтепровод. Из-за этого нефтепродукты попали в жилые дома, даже укрывают деревья. Многие дома рассыпались и не подлежат восстановлению, и такие последствия не только в Камышанах, но и в других населенных пунктах. Также люди рассказывают, что вода, которая после откачки вновь поступает в дома, - желтого цвета. Повсюду - страшная вонь.

Уже сейчас известно, что в помощи нуждаются сотни семей, которые имели возможность осмотреть свое жилье. Прокудин уверяет, что людям, жилье которых не выдержало затопления, будут строить новые дома.

Подрыв Каховской ГЭС-последние новости

Российские военные взорвали дамбу Каховской ГЭС в ночь на 6 июня. Это повлекло масштабную техногенную катастрофу - затопленные (подтопленные) десятки населенных пунктов.

По состоянию на утро 15 июня, в Херсонской области остаются подтопленными 44 населенных пункта, из которых почти три десятка - на правобережье. Вода понемногу отступает, но последствия теракта все больше ужасают.

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