Крыму россияне нанесли тяжелый удар подрывом ГЭС, ведь Каховское море и канал были его единственным шансом на нормальную жизнь.

Один взрыв, но на самом деле целей - шесть. Киевская, Каневская, Кременчугская, Среднеднепровская, Днепровская и разрушенная ныне Каховская. Последствия подрыва Каховской ГЭС могут ощутить даже жители столицы.

"Укргидроэнерго" намертво закрыло все шлюзы и остановило работу всех гидроэлектростанций вверх по каскаду, пока не сойдет вода. Именно поэтому речь идет о одновременно шести "пораженных" станциях. В сюжете ТСН. Тиждень журналисты рассказали о том, как подрыв Каховской ГЭС изменит наш рацион, заработки, энергетику и даже карту.

Дамба нашей ГЭС сдерживала 18 млрд кубометров пресной воды, этого хватило бы, чтобы обеспечить потребность в воде всего населения Земли в течение двух лет, впрочем россияне решили воспользоваться водой как оружием.

Рукотворное так называемое пресное море море начиналось в Запорожье, на нем стоят промышленные города Днепропетровщины, от него зависел бассейн-охладитель Запорожской АЭС на левом берегу и целая система орошения на юге страны. "И вот теперь эта бочка, из которой пил воду весь регион, пуста", - говорится в сюжете.

В конце концов высокая вода уйдет, в "Укргидроэнерго" прогнозируют, что на это уйдет до 10 суток, однако дальше мы все окажемся в новой реальности, к которой уже стоит готовиться.

Украинский юг поставлял на рынок почти половину баклажанов, треть помидоров и бахчевых, а также лидировал по объемам выращивания огурцов и сладких перцев. Здесь сосредоточили свои мощности крупные перерабатывающие предприятия. Впрочем, если херсонские овощи шли в основном на украинские рынки, то зерновые и бобовые шли на экспорт, а это - валютная выручка государства.

Украинский ученый Сергей Гапон заявляет, что пока не будет восстановлена плотина, не стоит надеяться на прежний уровень сельского хозяйства в стране. "Оно уже вряд ли вообще будет когда-то прежним, об этом стоит забыть", - говорит он.

"Всем нам стоит подготовиться, что херсонских томатов или арбузов на полках будет намного меньше", - рассказывают журналисты в сюжете.

В Кривом Роге крупнейший металлургический завод Днепропетровской области уже поставил на паузу производство. Если не будет воды, производства станут, в городе уже перестали брать воду из Каховского водохранилища. Уровень вблизи Никополя, еще одного промышленного населенного пункта, упал до "мертвой точки".

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявляет о необходимости срочно строить новые водопроводы, для этого уже выделили 1,5 млрд грн из резервного фонда.

"Это колоссальная инфрастуктурная перестройка всех сетей, она может растянуться на два года", - отмечают журналисты.

Еще одна угроза, о которой заговорили сразу после трагедии на Каховской ГЭС, - ядерная. Бассейны-охладители ЗАЭС расположены на левом берегу. Однако в "Энергоатоме" успокаивают - ситуация контролируемая, а в случае необходимости можно подключить альтернативные источники охлаждения.

"Без света, без воды, без овощей, да и без денег - катастрофические перспективы. Именно поэтому удар по гидросооружениям приравнивают к использованию оружия массового уничтожения. И россияне знали, что бьют не только по Каховской ГЭС, но и по нашей экономике. Впрочем Украина способна выдержать и этот удар", - говорит журналистка.

Россияне подорвали Каховскую ГЭС 6 июня 2023 года

В ночь на 6 июня 2023 года Россия подорвала Каховскую ГЭС. В "Укргидроэнерго" заявили, что гидроэлектростанцию невозможно восстановить.

В результате подрыва рашистами Каховской ГЭС возникла экологическая катастрофа, затоплен ряд населенных пунктов. С правого берега Херсонской области объявлена эвакуация, а с оккупированного левого рашисты не выпускают людей и обстреливают их.

Зеленский заявлял, что попытки оккупантов остановить контрнаступление ВСУ путем подрыва Каховской ГЭС не сработают.

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