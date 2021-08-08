Оба фигуранта долго были в розыске и задержаны лишь в марте 2020 года.

Обвиняемые в похищении и пытках активистов Майдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого вышли из СИЗО.

Об этом в Facebook сообщила журналистка Ольга Худецкая.

"Судьи по делу похищения и пыток Игоря Луценко и Юрия Вербицкого - решили сходить дружно в отпуск именно тогда, когда заканчивалась мера у двух обвиняемых - Сергея Мысливого и Ивана Новотного. Им инкриминировали участие в преступной организации и собственно исполнение преступления", - отметила она.

Оба фигуранта долго были в розыске и задержаны лишь в марте 2020.

Как уточнила Худецкая, Новотного правозащитники застали на выходе из СИЗО. Его выпустили ровно в 00:01, после истечения срока меры пресечения.

Мысливого же встретили в Печерском суде - он получил новое подозрение от ГБР и прокуроров, и суд теперь решает брать ли его снова под стражу уже по новому подозрению.

Ранее в Офисе генерального прокурора сетовали, что двое обвиняемых в причастности к похищению и пыткам активистов Майдана во время Революции достоинства 7 августа могут выйти на свободу из-за действий судей Белоцерковского горрайонного суда Киевской области.

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Похищение Луценко и Вербицкого - справка УНИАН

21 января 2014 года Луценко и Вербицкого "титушки" похитили из Александровской больницы и вывезли из Киева. После пыток их оставили в лесу.

Вербицкий от полученных травм скончался. 22 января 2014 года его тело обнаружили в лесу под Гнедином Бориспольского района Киевской области.

28 декабря 2020 года прокуратура направила в суд обвинительные акты против Сергея Мысливого и Ивана Новотного. Им инкриминируют участие в преступной организации, которая была создана для совершения тяжких и особо тяжких преступлений, похищения и пытки Вербицкого и Луценко, а также препятствование проведению мирных собраний во время Евромайдана.

Отдельно Мысливому инкриминируется убийство Вербицкого, а также использование и подстрекательство к подделке официальных документов, в частности, паспорта гражданина Украины.

С момента задержания в марте 2020 года Мысливый и Новотный содержались под стражей.

Автор: Дмитрий Захаров