Советник главы ОП отметил, что Украина оказалась единственной страной, способной выдержать войну в XXI веке.

Разговор о мобилизации в Украине будет сложным и спекулятивным, но в конечном итоге будет иметь положительные последствия. Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал в проекте "VIP с Натальей Мосейчук", объяснив причины своей уверенности.

Отвечая на вопрос о правильном времени для начала таких дискуссий и не опоздала ли с этим Украина, Подоляк отметил, что никто не может указать точное время, ведь такого объема войны еще не было, поэтому нет опыта, как психологически меняются страны, которые находятся внутри войны.

Он отметил, что вопрос мобилизации решится положительно именно по этой причине - потому что Украина понимает и осознает, что такое война.

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"Это будет тяжелый разговор, безусловно вокруг мобилизации. Он будет спекулятивным, она будет токсичным, он будет вызывать мощное раздражение и не все будут соглашаться с тем, должны мы об этом говорить или нет, должны ли быть автоматически какие-то действия. У нас будет сложный разговор, но будет, и он приведет к положительным последствиям, как это ни парадоксально звучит. Потому что Украина сегодня единственная страна, которая точно понимает и осознает, что такое война. Несмотря на все наши внутренние распри и дискуссии".

Он отметил, что Украина сейчас занимает особое положение в Европе, поскольку, по данным соцопросов, ни одна другая страна сейчас не готова защищаться. Именно поэтому, подчеркнул советник ОП, Европа должна "максимально поощрять нас оставаться украинцами, поддерживать нас".

"Потому что Украина - единственная, как выяснилось, страна, которая готова несмотря ни на что выдержать войну в 21 веке", - подчеркнул Подоляк.

Мобилизация в Украине

Как ранее сообщал УНИАН, 25 декабря Кабмин внес в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета. Если его примут, в Украине исчезнет такое понятие как "ограниченно годный". Мужчин будут делить только на годных и непригодных к службе.

Кроме того, для уклонистов государство существенно "перекроет воздух".

В то же время некоторые эксперты критикуют способ, в который обществу представили новый законопроект о мобилизации. Отсутствие объяснений и коммуникации со стороны властей может разжечь серьезные внутренние проблемы, чего очень хотят россияне.

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