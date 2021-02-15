Активисты заявили, что «передают привет» всем живодерам и, «если не будет работать полиция, будет работать улица».

В селе Красноселка Одесской области неизвестные подожгли автомобильные шины возле дома, в котором проживает подозреваемый в убийстве хаски, совершенном 12 февраля.

Об этом сообщила общественная организация «Закон природы».

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В частности, организация в социальных сетях обнародовала видео, на котором зафиксировано, как несколько мужчин в масках прибыли в село, положили автошины возле дома и подожгли их.

Кроме того, видно, как неизвестные пишут черной краской на заборе: «Мразь», что-то поджигают и перебрасывают через него.

Также прибывшие в Красноселку произносят под видеозапись: «Мы передаем привет всем живодерам. Если не будет работать полиция, будет работать улица».

В вышеназванной общественной организации утверждают, что видео - от подписчиков «Закона природы».

«Мы против проявления какого-либо насилия, и не поддерживаем действия на видео. Видео публикуется исключительно в ознакомительных целях», - сказано в заявлении.

Убийство хаски в Одесской области: что известно

12 февраля в селе Красноселка Одесской области застрелили собаку хаски. Изначально общественники заявили, что это сделала местная жительница, которая обнародовала фотографию мертвой окровавленной собаки в Viber-чате села.

Полицейские внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 299 (жестокое обращение с животными), и утверждают, что 52-летний местный житель застрелил хаски из пневматической винтовки, потому что та «недавно съела его птицу, а сегодня напала на соседских кур».

По словам ряда местных жителей, кур задушила лиса, а не собака. По некоторым данным, подозреваемый застрелил ее по просьбе женщины, которая выложила фото в Viber-чате.

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Автор: Лариса Козовая