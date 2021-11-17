В пригороде Одессы на стоящего при въезде в порт "ТИС" 10-метрового робота надели гигантскую защитную маску.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе порта.
"На 10-метрового работа "ТИС-1КБ", который стоит на въезде в порт "ТИС", надели защитную маску. Это призыв на время пандемии коронавируса неукоснительно соблюдать масочный режим и другие меры безопасности от COVID-19", – сказано в сообщении.
Размер маски 4х1,5 метра. Для робота ее шили по индивидуальному проекту.
Под Одессой робот установлен на въезде в "ТИС" в 2009 году. Это работа скульптора Александра Милова, а также инженеров порта. Скульптура собрана из деталей автобусов, грузовиков и другого металлолома.
В 2014 году на копье, которое держит робот, был поднят украинский флаг. Трансформер издалека виден на трассе, и стал одним из часто посещаемых туристами объектов.
"ТИС" расположен в акватории порта "Пивденный". Оперирует пятью специализированными морскими терминалами и собственной развитой железнодорожной инфраструктурой.