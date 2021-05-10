В сравнении с опросом в 2020 году доля украинцев, которые смогли вспомнить точную дату аварии на ЧАЭС, выросла с 40% до 52%.

48% украинцев не знают точную дату аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

По результатам опроса, большинство респондентов (69%) смогли вспомнить по крайней мере год, в котором произошла авария. Только 52% знают точную дату. Несмотря на то, что опрос проводился в даты, близкие к годовщине аварии, более трети населения Украины (31%) не смогли вспомнить год аварии.

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"По сравнению с опросом, который проводился год назад, доля украинцев, которые смогли вспомнить точную дату аварии на ЧАЭС, выросла с 40% до 52%, а доля тех, кто знает по крайней мере год, почти не изменилась (опрос 2020 года зафиксировал 68% таких украинцев)", - сказано в сообщении.

Несколько больше мужчин, чем женщин знают хотя бы год, когда произошла трагедия - 73% среди мужчин и 66% среди женщин (расхождение значимо на уровне 0,01), но уровень осведомленности о точной дате в разрезе полов почти не отличается.

Уровень осведомленности относительно года аварии ниже среди младшего поколения (только 51% респондентов смогли назвать правильный ответ) и примерно одинаков у респондентов в возрасте от 30 лет. Украинцы в возрасте 50 – 69 лет (на момент аварии им было от 15 до 34 лет) лучше всего знают точную дату.

Больше всего респондентов (36%) считают, что причиной аварии были ошибки руководства и/или персонала станции. Еще 26% опрошенных вероятной причиной аварии называют сочетание недостатков строительства и ошибок персонала. Примерно одинаковая доля респондентов, которые считают, что к аварии привели ошибки, допущенные при проектировании и/или строительстве станции (11%) и несчастный случай (8%).

Что известно об опросе

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос 13-15 апреля. Опрошен 2001 респондент из всех регионов Украины (кроме Крыма и оккупированных территорий Донбасса). Опрос проводился на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.

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Автор: Богдан Слуцкий