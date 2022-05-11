Горячего водоснабжения в некоторых районах Киева может не быть несколько недель.

В ряде районов Киева со вторника, 10 мая, нет горячего водоснабжения из-за того, что в столице начали проводить гидравлические испытания теплосетей.

Гидравлические испытания в Киеве идут в Голосеевском, Дарницком, Святошинском, Оболонском и Шевченковском районах, сообщила в Telegram Киевская городская государственная администрация.

По данным КГГА, испытания и ремонтные работы в случае выявления повреждений на каждом участке продолжаются ориентировочно две недели.

"...На это время горячее водоснабжение будет приостановлено. Испытывать сети будут поэтапно во всех районах столицы", - говорится в сообщении.

Гидравлические испытания являются важным этапом подготовки теплосетей к нагрузке, которую им нужно будет выдержать в период отопительного сезона. Такие испытания необходимо проводить, чтобы своевременно находить слабые места труб.

Стоит отметить, что гидравлические испытания в Киеве проводят ежегодно.

Напомним, 10 мая власти Киева предупредили, что в Оболонском, Подольском и Святошинском районах города ухудшилось качество воздуха из-за пожаров в области, поэтому на улице не стоило находиться без надобности.

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