В некоторых случаях окна в жилье стоит плотно закрывать, посоветовал мэр столицы.

В Киеве ухудшилось качество воздуха из-за пожаров в области.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

"В Киеве сегодня утром наблюдается ухудшение качества воздуха. В частности, в Святошинском, Оболонском и Подольском районах", - отметил он.

По словам Кличко, это связано с тем, что продолжается ликвидация пожаров в экосистемах Киевской области.

В частности, тлеют торфяники в Бучанском районе.

Также пожарные локализовали очаги лесных пожаров возле нескольких сел Бучанского района - там сейчас тлеет травяной настил.

Мэр уточнил, что к тушению пожаров в лесах на территориях, находившихся во временной оккупации, ГСЧС привлекает также пиротехников, чтобы обследовать подъездные пути для работы пожарно-спасательных служб.

"Я обращаюсь к киевлянам: если вы видите задымленность в вашем районе, чувствуете запах гари, - плотно закрывайте окна в помещениях и без необходимости не находитесь на улице", - добавил он.

Напомним, 4 мая вечером стало известно, что на Киевщине горят леса. Отмечалось, что горит примерно 1 га леса в Иванковском районе возле села Розважев, а также лес вблизи села Дитятки в Чернобыльской зоне.

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