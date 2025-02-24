Корреспондент УНИАН Дмитрий Хилюк был схвачен россиянами в марте 2022 года и вывезен в Россию.

Международная правозащитная организация "Репортеры без границ" (RSF) подала жалобу на Россию в Международный уголовный суд за депортацию 19 украинских журналистов. Как отмечается в сообщении на сайте организации, Россия депортировала по меньшей мере 19 украинских журналистов на свою территорию или в другие оккупированные районы Украины.

Подчеркивается, что все эти люди были "произвольно арестованы российскими оккупационными войсками".

"Репортеры без границ" осуждают это военное преступление и подали девятую жалобу на Россию в Международный уголовный суд (МУС) и Генеральную прокуратуру Украины за три года после начала широкомасштабного вторжения в Украину", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что на сегодня жалобы RSF инициировали или способствовали 14 расследованиям преступлений против журналистов украинской прокуратурой.

"Российские оккупационные войска охотятся на независимых украинских журналистов, арестовывают их и депортируют, частично, на свою территорию. На сегодняшний день 18 из них все еще содержатся под стражей, а один журналист до сих пор считается пропавшим без вести. Быть заключенным Россией - это рисковать своей жизнью", - отметил Антуан Бернар, директор по адвокации и помощи RSF.

Отмечается, что из 19 журналистов, которые сейчас заключены Кремлем, все были депортированы из мест ареста в другие оккупированные регионы Украины или в Россию. По меньшей мере 14 из них сейчас удерживаются на российской территории.

"Несмотря на то, что Москва отказывается подтвердить места содержания некоторых журналистов, RSF установили, что несколько из них в свое время были вывезены в Россию. Среди них Дмитрий Хилюк, журналист украинского информационного агентства УНИАН, арестованный в марте 2022 года и депортированный во Владимирскую область, что в нескольких сотнях километров к востоку от Москвы", - напомнили в организации.

Кроме того, речь идет, в том числе и об Анастасии Глуховской, журналистке местного новостного сайта "РИА-Мелитополь", которая была арестована российскими оккупационными войсками 20 августа 2023 года в Мелитополе вместе с по меньшей мере тремя своими коллегами. Согласно информации, полученной RSF, после задержания в Мелитопольском районе она была вывезена в Ростовскую область России.

В сообщении отмечается, что 20 февраля RSF провели акцию протеста в Париже с требованием немедленного и безусловного освобождения журналистов, заключенных в нечеловеческих условиях в России и на оккупированных территориях Украины: лишенных медицинской помощи, изолированных, иногда сведенных к рабству.

"Во время акции RSF обратились к Кремлю с запросом о судьбе Виктории Рощиной, украинской журналистки, которую объявили умершей в заключении, как говорится в единственном письме российских властей к ее семье. Через пять месяцев после этого заявления Москва отказывается предоставить объяснения, а ее тело до сих пор не возвращено", - подчеркнули в организации.

Пленные украинские журналисты

Как сообщал УНИАН, Дмитрия Хилюка вместе с отцом российские оккупанты похитили в первые дни марта 2022 года во время оккупации Киевской области. Впоследствии отца отпустили, а Дмитрия незаконно вывезли в Россию и до сих пор удерживают.

В октябре Украине удалось вернуть из российского плена правозащитника, соучредителя Центра по правам человека ZMINA Максима Буткевича.

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