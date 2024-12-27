Украина обеспечивает российским военнопленным безопасность, надлежащие условия размещения, медицинскую помощь и другие гуманитарные права.

На содержание российских военнопленных с начала полномасштабного вторжения РФ Украина потратила 294,2 миллиона гривен. Об этом сообщили в Счетной палате Украины.

Отмечается, что в результате полномасштабного вторжения РФ Украина должна удерживать российских военнопленных, количество которых постоянно растет. Из-за того, что специальной инфраструктуры для этого не было, правительство в условиях ограниченных временных и финансовых ресурсов организовало систему содержания военнопленных под управлением Министерства юстиции.

"С марта 2022 года по июнь 2024 года Минюст создал 4 лагеря для содержания военнопленных и дополнительно организовал их размещение, охрану и медицинское обеспечение в более чем полсотни участков, созданных в учреждениях исполнения наказаний. На указанные цели непосредственно направили 294,2 млн гривен", - говорится в сообщении Счетной палаты.

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При этом указано, что значительную поддержку для обеспечения надлежащих условий содержания пленных оказали благотворительные организации и иностранные партнеры, в частности Международный комитет Красного Креста.

"Украина обеспечивает российским военнопленным безопасность, надлежащие условия размещения, медицинскую помощь, право на труд и другие гуманитарные права, гарантированные Женевской конвенцией об обращении с военнопленными", - говорится в сообщении.

Как оккупанты удерживают пленных украинцев

Известно, что российские оккупанты создали большую сеть так называемых "пыточных" на всех захваченных территориях. Международные следователи считают, что Россия заранее спланировала и финансировала центры для пыток в Украине.

О пытках в российском плену рассказывают не только украинцы, которым удалось выжить в плену россиян и вернуться домой, но и граждане других стран. Освобожденный британский солдат Шон Пиннер, который защищал Украину в рядах ВСУ и попал в российский плен, рассказал британским СМИ о бесчеловечном обращении оккупантов.

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