Шон Пиннер также обратился с коротким сообщением к Путину.

Освобожденный британский солдат Шон Пиннер, который защищал Украину в рядах ВСУ и попал в российский плен, рассказал о нечеловеческом обращении оккупантов. Его подвергали жестоким пыткам, в частности, с использованием электричества.

Пиннер рассказал о пережитом в разговоре со Sky News. Он описал, как рашисты били током военнопленных: "Ты чувствуешь, что твои мышцы выскакивают из тебя, из твоего тела. А на следующий день у меня очень сильно раздуло ноги. Кровь как бы вытекала из капилляров моих ног. Когда я снял телогрейку, у меня из ноги текла кровь от удара током, а ноги раздуло так, что я не мог ходить".

Пинер также поведал, как один из оккупантов разрезал его одежду и проверял наличие татуировок правого толка. Но затем рашист неожиданно ударил британского пленного ножом в ногу. Из раны обильно полилась кровь, но россиянин лишь сказал: "Ох".

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"Я кричал... а потом через меня на стуле прошло 200 вольт, контролируя мою ногу, я буквально встал, и он ударил меня током. Я не задавал никаких вопросов", — добавил Пиннер.

Британский военнослужащий также вспомнил, как проходили боевые действия: "Бомбардировка идет по всей линии фронта до Мариуполя. Я видел школу, в которой висели пальто детей... их эвакуировали и поместили в подвал, а они просто били по школе, не обращая на нее внимания. Они били по любому правительственному зданию, в которое могли попасть".

По словам Пиннера, в момент полномасштабного вторжения было страшно. Адреналин зашкаливал, нервы находились в состоянии максимальной напряженности. Однако среди бойцов были и те, кто не испугались.

Путину Пиннер пообещал, что однажды его обязательно найдут. А еще военнослужащий призвал отправить истребители в Украину: "Им нужна постоянная поддержка. Это не в моей власти, но я просто хочу истребители [для Украины]".

Пиннер также выразился категорически против переговоров с Путиным: "Одна из вещей, которую я говорю людям: "Сколько Америки, Норвегии или Великобритании вы готовы потерять, чтобы говорить о мире? Я сомневаюсь, что Америка уступит хоть дюйм, а Британия тем более". Так что, знаете, с Украиной все точно так же. Если мы уступим дюйм сейчас, они вернутся через три года, пять лет, и будут настаивать на большем — как они сделали это с Крымом", — подытожил Пиннер.

Подробнее о британском военнослужащем

Шон Пиннер из Бедфордшира состоял в регулярных украинских войсках, которые обороняли Мариуполь во время полномасштабного вторжения. Он попал в плен примерно в июне прошлого года.

Британского военнослужащего отправили в "ДНР". На территории псевдоресупублики так называемый "суд" приговорил Пиннера и еще двух иностранных бойцов, состоявших в ВСУ, к смертной казни.

В сентябре 2022 года Украина обменяла 215 украинских защитников на Медведчука и 55 российских солдат. Сюда вошли и пленные иностранцы.

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